Ootamatu uudis: Valtteri Bottas istub Fordi WRC auto rooli

"See on unikaalne võimalus kogeda ralliautode maailma," sõnas Bottas. "See kogemus on minu jaoks täiesti uus, samuti pole ma WRC autodega varem tutvust teinud. Sellegipoolest olen võidusõitja ja olen valmis täisgaasiga sõitma."

Bottase kaardilugejana istub autosse Timo Rautiainen, kes tuli Marcus Grönholmiga kaks korda maailmameistriks.

Bottas pole sugugi esimene vormelisõitja, kes Lapimaa rallil starti on tulnud: omapärasel kombel on just sel lumerallil mitmed endised või praegused ringrajasõitjad starti tulnud. Lapimaa rallil on osalenud veel näiteks Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, JJ Lehto ja Mika Salo.