Ööseks haiglasse jäetud Paddon Portugalis enam rooli ei istu

Porugali ralli 7. kiiruskatsel avarii teinud ja helikopteriga haiglasse viidud Hyundai piloot Hayden Paddon täna enam starti ei tule.

Paddon sai koos kaardilugejaga autost küll omal jalal välja, kuid hakkas tundma valu alaseljas, mistõttu otsustati igaks juhuks meedikud kohale kutsuda. Ta transporditi kiirabiautoga katse starti tagasi, kuhu talle kopter vastu telliti.

Hyundai tiim teatas hilisõhtul, et Paddoni seisund on üldiselt hea, kuid ta pidi arstide soovitusel ööseks haiglasse jääma ning seega on Portugali ralli tema jaoks lõppenud.

Teine Hyundai piloot Thierry Neuville alustab tänast võistluspäeva liidrikohalt, juhtides rallit 17,7 sekundiga Elfyn Evansi (M-Sport) ees.

Paddonit on juulis oodata ka Rally Estoniale.