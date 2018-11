Õnnelik Latvala: arvasin enne Austraalia rallit, et tuleb esimene hooaeg, kus jään võiduta

"Enne Austraalia ralli algust mõistsin, et käimasolev hooaeg võib tulla esimene, kus ma ei saa kirja etapivõitu," sõnas Latvala pressikonverentsil. "See mõte oli pidevalt mu meelel, teades, et meeskondlik tiitel on meie jaoks ülioluline."

"Olen väga õnnelik, et meeskondliku tiitli võitsime. See võit on suurepärane," lisas Latvala.

Austraalia ralli võiduga jätkas Latvala suurepärast seeriat, kui on alates 2009. aastast igal hooajal vähemalt ühe etapi võitnud. Tänavuse hooaja lõpetas Latvala neljandal kohal, kogudes 128 punkti.

Before I started this rally, I realized that it would be maybe the first season where we would not get a victory. I was really having this in mind knowing that the Manufacturers Championship was the most important! I'm really happy we made it! This victory is amazing. #WRC pic.twitter.com/Xroqrzzo5E