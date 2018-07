Omapärane uuendus: Ogier nurus M-Spordilt välja samad amordid, millega ta Volkswagenis sõitis

Autoralli viiekordne maailmameister Sébastien Ogier on tänavusel hooajal seni pidanud Hyundai konkurendi Thierry Neuville'i tagatulesid vaatama ning Soome ralli eel on seetõttu lisaks uuele aerodünaamikale tema autol tehtud veel üks huvitav uuendus.

Nimelt on Ogier' Fordile lisatud samasugused amordid, millega prantslane oma Volkswageni-aastatel harjus.

Autosport kirjutab, et Ogier on juba tükk aega soovinud, et M-Sport tema autole Reigeri amortide asemel Sachsi amordid paneks, sest ta tunneb end nendega mugavamalt.

"See on midagi, millest Sébastien on juba tükk aega rääkinud. See on osa meie jätkuvast arendustööst," sõnas tiimiboss Malcolm Wilson.

"Seb on uute amortidega testinud ning see lisab meile uue võimaluse. Ta on sellega rahul."

Seega erineb Ogier' masin Soome rallil tiimikaaslaste Evansi ja Sunineni omast küllaltki oluliselt: lisaks amortidele on tema auto ainus, mis kasutab uuenenud aerodünaamilisi elemente.

Sachsi amorte plaanib Ogier kasutada ka ülejäänud selle hooaja kruusarallidel, Reigeri amorte aga Saksamaa ja Hispaania asfaldil.