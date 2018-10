"Olukord on hullumeelne!" MM-rallide korraldajad ei tea siiani järgmise hooaja võistluskalendrit

Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko peaks ka järgmisel aastal korraldama hooaja kolm esimest rallit, kuid WRC pole siiani ühegi etapi kuupäeva ametlikult kinnitanud.

"Olukord muutub juba pisut hullumeelseks. Me oleme juba oktoobri keskpaika jõudmas, aga endiselt me vaid räägime ja arutame, millised rallid võiks uuel aastal kalendris olla," sõnas WRC-le lähedalseisev allikas Autospordile. "Oleme kursis, et WRC sarja promootor on andnud FIA-le oma ettepanekud, kuid me ei tea selle sisust mitte midagi."

Spekuleeritakse, et Walesi ralli võidakse lükata järgmise hooaja viimaseks etapiks. Briti etapp lõpetas hooaja viimati 2015. aastal. Käesolevat rallihooaega lõpetav Austraalia etapp peaks uuel aastal toimuma aga juba augustis.

Uuel hooajal peaks kalendrisse lülituma ka Jaapani ja Tšiili rallid ning eeldatavasti jääb etapist ilma Korsika, kuid ka selles osas pole ühtegi ametlikku kinnitust.

Varem kuulus Jaapani etapp MM-kalendrisse aastatel 2004-2008. Planeeritav Jaapani ralli oleks aga eelnevatest märksa erinev, sest kui varem sõideti kruusateedel, siis nüüd oleks tegemist asfaldiralliga.

Tšiili ralli osas on varem välja käidud lausa kolm võimalikku toimumiskuupäeva: 12.-15. september, 7.-10. november ja 14.-17. november.

Võistluskalendri osas võib selgus saabuda järgmisel nädalal, kui Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) WRC-sarja komisjon peab Pariisis erakorralise koosoleku.