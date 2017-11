Ogier'i otsuse ootuses. Kes on WRC-sarja igavesed teised?

Autoralli MM-sarjas oodatakse jätkuvalt, mida teeb tuleval aastal viiekordne maailmameister Sebastien Ogier. Ogier'i valikus on M-Spordis jätkamine või MM-sarjast taandumine. Kui Ogier peakski taanduma, siis lõppeks kahe prantslase 14 aasta pikkune valitsemisaeg WRC-sarjas.

Kui 14 aasta jooksul on olnud WRC-sarjas ainult kaks maailmameistrit (Sebastien Loeb 9 korda, Sebastien Ogier 5 korda), siis kes on nende aastate jooksul esimese mehena tiitlist ilma jäänud?

Viimati läks WRC-sarja MM-tiitel Prantsusmaalt välja 2003. aastal, kui maailmameistriks krooniti norralane Petter Solberg.

2004. aasta: 1. Loeb, 2. Solberg

2005. aasta: 1. Loeb, 2. Solber

2006. aasta: 1. Loeb, 2. Marcus Grönholm

2007. aasta: 1. Loeb, 2. Grönholm

2008. aasta: 1. Loeb, 2. Mikko Hirvonen

2009. aasta: 1. Loeb, 2. Hirvonen

2010. aasta: 1. Loeb, 2. Jari-Matti Latvala

2011. aasta: 1. Loeb, 2. Hirvonen

2012. aasta: 1. Loeb, 2. Hirvonen

2013. aasta: 1. Ogier, 2. Thierry Neuville

2014. aasta: 1. Ogier, 2. Latvala

2015. aasta: 1. Ogier, 2. Latvala

2016. aasta: 1. Ogier, 2. Neuville

2017. aasta: 1. Ogier, 2. Neuville

Nimetatud aastate jooksul on pidanud kõige rohkem kokkuvõttes teiste kohtadega leppima soomlane Mikko Hirvonen, kes teenis MM-hõbeda neljal korral. Kolmel korral on hõbedale jäänud Jari-Matti Latvala ning Thierry Neuville. Selle aja jooksul on kaks hõbedat ette näidata ka Solbergil ning Marcus Grönholmil. Kui Solberg on aga 2003. aasta maailmameister, siis Grönholm võitis MM-tiitli 2000. ja 2002. aastal. Solberg sai omakorda MM-hõbeda 2002. aastal. Seega võib julgelt tõdeda, et WRC-sarja absoluutsesse tippu on viimase 15 aasta jooksul asja olnud üsnagi vähestel sõitjatel.