Ogieri kaardilugeja ei tundnud end pärast avariid hästi

Soome MM-rallil neljandal katsel vastu puud sõitnud Sebastien Ogieri (M-Sport) kaardilugeja Julien Ingrassia tundis end pärast avariid uimaselt.

Mehed saadeti igaks juhuks haiglasse kontrolli, kus nad läbisid kõik testid, kuid siiski oli prantslaste jätkamine Rally 2 süsteemis terve päeva kahtluse all. Õhtul andis Ogier Twitteri vahendusel teada, et nad siiski tulevad laupäeval starti.

"Auto on korras, me peame lihtsalt natuke ootama," rääkis Ogier ajakirjale Autosport. "Avarii raputas pisut Julieni. Me oleme haiglas kõik testid teinud ja okeid ning need testid ei tohiks midagi näidata. Aga ikkagi ei tunne ta end praegu super hästi, seega ma tahan oodata ja anda talle võimaluse otsustada."

"Küljekokkupõrked pole kunagi head ning see toimus just tema pool, seega mõjus see talle ilmselt hullemini," lisas Ogier.

M-Sport võiks reeglite järgi ka laupäeval Ogieri mitte rajale lasta ning anda Ingrassiale taastumiseks rohkem aega, et püüda pühapäevaselt punktikatselt maksimumpunkte, kuid selleks peavad nad laupäeval auto vähemalt parc ferme'st kell 7.20 välja võtma ning siis uuesti katkestama.