Ogier'd on hakatud tulevat WRC-hooaega silmas pidades kasutama salakavalas kurnamistaktikas

Tulevat rallihooaega silmas pidades on kõige suuremaks küsimuseks neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier tulevik. Praegu M-Spordi ridades sõitvat prantslast tahaksid oma ridades näha nii M-Sport, Citroen kui ka Hyundai.

Kui seni on peaasjalikult räägitud Citroenist ja M-Spordist ning Ogier' kõige tõenäolisemaks sihtkohaks on peetud Citroeni, siis eelmisel nädalavahetusel hakati Kataloonia ralli ajal rääkima, et prantslasest on tõsiselt huvitatud ka Hyundai.

Nagu ralliajakirjanik Colin Clark on selgitanud, siis Ogier' ümber on nii palju segadust seetõttu, et niimoodi üritatakse mehe aastapalk võimalikult kõrgeks ajada.

Ogier on avaldanud, et tema esmaseks sooviks oleks M-Spordis jätkamine, kuid seda ainult olukorras, kus Fordi tehas asuks tiimi toetama. Praeguseks on selge, et Ford seda ei tee ning seega on Ogier kõigi eelduste kohaselt ka lahkumas.

Seetõttu on spekuleeritud, et Ogier jätkab karjääri Prantsusmaa autotootjas Citroenis. Citroenis sõitis ta ka aastatel 2009 kuni 2011. Spekulatsioonide kohaselt on Hyundai sellesse mängu astunud ainult seetõttu, et Ogier' palganumber üles ajada. Nimelt usuvad nad, et Citroeniga konkureerides peab Citroen lõpuks maksma soovitud mehe eest palju kõrgemat hinda. Nii loodab Hyundai, et Citroen kulutab sõitja palkamiseks rohkem raha ja seetõttu jääb neil auto arendamiseks va kõrbisevat aga vähem.

Reaalsuses ei vajagi ju Hyundai sõitjaid juurde, kuna järgmiseks hooajaks on nende palgal juba Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon ja Dani Sordo.