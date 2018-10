Ogier: Walesis on pinge Neuville`i ja Tänaku peal

Uueks aastaks M-Spordist Citroeni meeskonda siirduv Ogier kaotab kolm etappi enne hooaja lõppu Neuville'ile 23 ja Tänakule 10 punktiga.

"Kui ma tahan MM-tiitli heitlust jätkata, pean Walesis suutma nii Tänakut kui Neuville'i edestada. Ehkki Hispaania ja Austraalia rallidel võib veel kõike juhtuda, on just Wales kõige tõenäolisem koht, kus ma saan punkte võita, sest see ralli meeldib mulle," sõnas Ogier, vahendab Autosport. "Walesis on rasked tingimused, aga just sellised rasked olud võivad mind aidata."

"Kindlasti on see ralli minu jaoks otsustav, kuid ma ei tunne seetõttu lisapinget. Usun, et pinge on pigem minu konkurentidel, sest nemad võitlevad oma esimese MM-tiitli eest ning sellises olukorras pole edu kunagi kerge hoida," lisas Ogier, kes on viimasest viiest Walesi rallist võitnud neli.