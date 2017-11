Ogier võib jääda veel üheks aastaks M-Sporti, et saada 2019. aastaks superleping

Autoralli 2018. aasta hooaega silmas pidades on veel üks suur küsimus ning selleks on Sebastien Ogier'i tulevik. Karjääri jätkamise osas on võimalusi kaks: M-Spordiga lepingu pikendamine või taasliitumine Citroeniga.

Kui pikka aega kirjutati, et Ogier lähebki Citroeni, siis Ott Tänaku Toyotasse siirdumise järel on aina enam räägitud, et prantslane jätkab M-Spordis.

Rallye Magazin kirjutab, et Ogier võibki jääda tulevaks aastaks M-Sporti ja seda juba ülejärgmist hooaega silmas pidades. Nimelt sooviks prantslane sõita tugevas tehasetiimis, kuid Citroen seda praegu ei ole. Kõige tugevamaks tehasetiimiks on parasjagu Hyundai, kuid neil on tulevaks hooajaks juba neli sõitjat, kuid ainult kolm autot.

Kuid nii Thierry Neuville'il, Dani Sordol kui ka Hayden Paddonil lõppeb järgmise hooaja lõpus Hyundaiga leping. 2019. aastaks on Hyundail kontraht olemas ainult Andreas Mikkelseniga. Seega on Hyundail 2019. aastaks vabu kohti ja just ühte nendest positsioonidest Ogier ka sihib.

Citroen tahaks Ogier'ga sõlmida kindlasti pikaajalise lepingu, kuid M-Spordiga oleks prantslasel taas võimalik käed lüüa üheks aastaks ning seejärel oleks tal juba 2019. aastal võimalik liituda Hyundaiga.