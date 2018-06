Ogier valib M-Spordis jätkamise ja karjääri lõpetamise vahel

Viiekordne maailmameister Sebastien Ogier vihjas, et jätkab 2019. aastal M-Spordi meeskonnas või lõpetab üldse karjääri. Konkureerivasse meeskonda ta minna ei kavatse.

Kris Meeke'i vallandamine Citroenist on WRC sõitjate turu rohkem kihevile löönud kui muidu. Ainsana on järgmiseks hooajaks leping olemas Ott Tänakul ja Hyndai piloodil Andreas Mikkelsenil.

Ogieri soovivad oma ridades näha kõik tipptiimid, kuid prantslane andis ajakirjale Autosport tuleviku kohta suure vihje.

"Olen õnnelik seal, kus ma praegu olen. Olen seda alati öelnud. M-Spordis läheb kõik selles suunas, nagu ma olen tahtnud. Me areneme ja kui see nii jääb, siis pole muutusteks põhjust. Ütleme nii: minu liikuma panemiseks on vaja väga veenvat pakkumist, sest ma olen siin õnnelik," ütles Ogier.

"Kes teab, kas ma siin üldse veel järgmisel aastal olen?" sõnas Ogier, et võib suisa erru minna. "See on juba teine küsimus. Olen vahel öelnud, et karjääri lõpetamine on ka üks variant."

M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson ütles, et teeb kõik endast oleneva, hoidmaks Ogieri enda meeskonnas. "Sebastieni vastu saab olema ka teistel tiimidel huvi, me teame seda. Aga kui me saame talle pakkuda seda, mida ta tahab, ei näe ma põhjust, miks ta peaks lahkuma. Usun, et ta on siin õnnelik," lausus Wilson.