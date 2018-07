Ogier usub, et uus aerodünaamika aitab tal Soomes edu saavutada

Autoralli valitsev maailmameister Sebastien Ogier loodab järgmisel nädalavahetusel sõidetaval Soome MM-etapil masina tagaosas muudetud aerodünaamikast kasu lõigata.

"Suvepuhkuse ajal oli tore pere ja sõpradega pisut aega veeta, aga nüüd oleme täielikult keskendunud Soome ralliks," sõnas Ogier M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

"Paljude inimeste jaoks on just see ralli aasta tipphetkeks ja pole raske mõista, miks see on nii. Sellist atmosfääri ei leia kusagilt mujalt ja need teed sobivad rallisõiduks ideaalselt. See on aasta kiireim ralli, kus võideldakse sekundikümnendike eest."

Viiekordne maailmameister usub, et M-Spordi meeskonna raske töö kannab Soomes vilja. "Konkurents on ääretult tihe, aga M-Spordi ja Fordi insenerid ja disainerid on teinud väsimatult tööd, et saaksime startida võimalikult healt positsioonilt. Meil on auto tagaosas tehtud mõned aerodünaamilised muudatused ja loodame neist kasu lõigata," kommenteeris Ogier. "Samas on selge, et kõrgete kohtade eest võitlemiseks peab kõik ideaalselt klappima. Soome rallil ei andestata ka kõige väiksemaid vigu."