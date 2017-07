Ogier tunnistab: Fordi kiirus on kesine ja ta võib M-spordist lahkuda

Soomes autot testinud neljakordne maailmameister Sebastien Ogier otsib võimalusi M-Spordist lahkumiseks.

Ogier tunnistas, et viimastel MM-rallidel on olnud probleeme Fordi kiirusega. „Loodan leida hea seadistuse ja sõidutunde ning olla Soome MM-rallil konkurentsivõimeline,“ ütles ta Soome meediale.

Varem kinnitas Ogier, et oleks valmis M-Spordis jätkama, kui meeskond saaks Fordi autotehaselt suuremal määral tuge. Igatahes kinnitas ta, et uurib võimalusi kihutada tulevikus mõnes teises tiimis.

„See on normaalne,“ ütles Ogier. „Tahan saada parimat autot, et olla võidukas. Fordis jätkamine on üks võimalus, aga see peaks olema tehasetiim."