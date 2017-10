Ogier tiitliheitlusest: midagi pole veel otsustatud

Autoralli MM-sarja juhtiv neljakordne maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport) ei pea 17-punktilist edu Thierry Neuville'i ees millekski.

"Meil on 17-punktiline edu, kuid 90 punkti on veel laual. Me peame oma potentsiaali välja mängimiseks kõik koos kõvasti töötama," vahendab Crash.net Ogieri sõnu Kataloonia ralli eel.

"Heitlus on tihe, peame end tugevalt tõestama. Tunneme end pärast pausi puhanuna ja oleme valmis taas lahingusee astuma. Hispaania on alati nauditav ralli. Vahelduvad teekatted teevad selle tõeliselt unikaalseks ning fännid on väga entusiastlikud. Mul on siit väga palju häid mälestusi ning oleks kena neid sel nädalal juurde koguda."

Sarja liidrina on Ogieril ralli esimesel päeval homme "tee puhastamise" kohustus.

"Tee puhastamine on selles mõttes hea, et see märgib meie üldarvestuse liidrikohal olemist. Aga kui ilm on kuiv, on see ka omamoodi väljakutse ning me peame kõvasti tööd tegema, et esimestel kruusakatsetel ajakadu võimalikult väiksena hoida," jätkas ta.

"Seejärel tuleb kiire ja sujuv asfalt - see, mille poolest see ralli kuulus on. Meil oli üks testipäev sellise ringraja-asfalti sarnase teega kohanemiseks ning auto tundus väga hea. Läbisime ühe päeva kohta palju kilomeetreid ning oleme valmis endast parima andma."

Head tunnetust tõestas Ogier ka tänasel testikatsel, mille ta võitis 0,3 sekundiga Kris Meeke'i (Citroen) ees. Ott Tänak (M-Sport) ja Dani Sordo (Hyundai) jagasid kolmandat-neljandat kohta, jäädes 2,97-kilomeetrisel lõigul prantslasele alla kaheksa sekundikümnendikuga.

MM-sarja üldseis enne kolme viimast etappi: 1. Ogier 177 punkti, 2. Neuville 160, 3. Tänak 144, 4. Latvala 123, 5. Sordo 89, 6. Evans 87.