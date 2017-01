Autoralli MM-sarja avaetapil Monte Carlos testikatse võitnud Sebastien Ogier` sõnul ei maksaks tänasest suuri järeldusi teha, sest mitmed sõitjad otsustasid rehve säästa.

"Algus on olnud väga hea, kuid me ei tohiks sellest mingeid järeldusi teha. Nii mõnedki sõitjad otsustasid täna rehve säästa," sõnas selleks hooajaks M-Sporti siirdunud valitsev maailmameister.

Näiteks teatas Citroëni sõitja Kris Meeke, kes kaotas Ogier`le 3,5-kilomeetrisel testikatsel koguni 20 sekundiga, et nad säästsid rehve teadlikult. "Meie slick`id olid totaalselt vale valik, kuid eesmärk oligi talverehve säästa. Kui testikatsel üks rehv lõhkuda, siis oled kohe kehvemas seisus."

Ogier lisas, et ootab rasket rallit: "Ma ei tunne, et oleksin veel täiesti valmis. Olen siin vaid kaks päeva testinud. Sellest rallist kujuneb kindlasti suur katsumus – teed on tõeliselt libedad ning tingimused vahelduvad väga kiiresti."

Testikatsel järgnesid Ogier`le WRC2 klassis sõitev Andreas Mikkelsen ja tema tiimikaaslane Ott Tänak.