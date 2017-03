Tänaseks on Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) uurimise lõpetanud. Selgus, et prantslase masin vastas reeglitele ning seega karistust ei järgne.

Mehhiko ralli võitis Ogier' ees Kris Meeke, kolmas oli Thierry Neuville ja neljas Ott Tänak.

Official confirmation

No penalties

Seb Ogier gearbox in #WRC #RallyMexico meets homologation.

Copy of stewards decision via @Andrew_Eds pic.twitter.com/iQ3F7myW9o— Gary Boyd (@KiwiWRCfan) March 21, 2017