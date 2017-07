Ogier täna kaardilugeja vigastuse tõttu Soomes starti ei tule

MM-sarja valitsevad maailmameistrid Sebastien Ogier ja Julian Ingrassia täna Soome etapil rajale ei tule, sest kaardilugeja sai eilses õnnetuses viga ning vajab rohkem aega taastumiseks.

Eile õhtul andis Ogier Twitteri vahendusel teada, et nad siiski tulevad laupäeval starti, kuid nüüd on selgunud, et tänane sõit jääb meestel vahele.

"Küljekokkupõrked pole kunagi head ning see toimus just Ingrassa pool, seega mõjus see talle ilmselt hullemini," tõi Ogier põhjenduseks, miks tema kaardilugeja rohkem viga sai.

Küll pole Ogier ega M-Sport kaotanud lootust homme siiski rajale tulla.

In agreement with the organisers, we have retired for today to give Julien more time to recover and be more checked. 1/2#RallyFinland #WRC — Sébastien Ogier (@SebOgier) July 29, 2017