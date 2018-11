Ogier täitis tiitlit võites kaks lubadust

„Hooaeg oli meeletult keeruline, kulges üles-alla, ja ühes madalpunktis oli lootus napp, aga siis hakkasid asjad meie kasuks kalduma,” selgitas kuuendat korda järjest tšempioniks kroonitud prantslane. „Murdepunkt saabus Walesis, kus võitsime. Sealt edasi läks aina paremaks. Nüüd olen superõnnelik.”

Nii pingelist tiitliheitlust polnud Ogier’l varem olnud. „Peaaegu punktikatseni oli tiitli saatus lahtine. Otsustavaks sai see, et mina ei teinud vigu, aga konkurendid eksisid palju. Ott Tänaku väljasõit eelviimasel katsel tappis mingil määral meie võistlustunde, sest sellest hetkest olime maailmameistrid,” selgitas ta.

M-Spordi meeskonnast Citroëni siirduv Ogier rõõmustas, et on täitnud kaks lubadust: „M-Spordile lubasin lahkumiskingituseks tuua MM-tiitli ja sellele punasele meeskonnale teatasin, et üks nende auto hakkab tuleval aastal kandma numbrit üks, mis kuulub maailmameistrile.”

Hoolimata ilusast lõpplahendusest on tal M-Spordist tohutult kahju lahkuda. "Kui nendega lepingu sõlmisin, ei teadnud, mida oodata. Kuidas oleksingi saanud? Aga oleksin rahule jäänud ka palju vähemaga. See on olnud lihtsalt imeline teekond."

Prantslane võrdles tiimivahetust suisa tüdruksõbrast lahku minemisega. "Tunne on selline, nagu läheksin lahku tüdrukust, keda armastan - miks me seda teeme? Miks nüüd, kui oleme kahe aastaga kõik saavutanud. Aga see oli parim viis hüvasti jätta."