Ogier: raha polnud otsustamisel määrav, sest selle eest ei saa head bossi

Viiekordne autoralli maailmameister Sébastien Ogier sõnas pärast M-Spordiga uue lepingu sõlmimist Motorsport.com-ile, et tiimiboss Malcolm Wilson mängis tema kontrahti pikendamise juures üliolulist rolli.

Ogier tunnistas, et oli M-Spordis jätkamise osas kindel juba mõnda aega tagasi. "Ma ei saanud sellest ametlikult rääkida. Oma peas olin ma selle aga juba varem valmis mõelnud," sõnas 33-aastane prantslane.

"Sellest, mida ma võin otsustada ja kuhu minna, on palju kirjutatud. Ma tean, et osa neist uudistest rääkis rahast, kuid ma võin öelda, et otsus ei langenud vaid raha põhjal. Rääkisin ka teiste meeskondadega ja mitte vaid rahast, sest raha eest ei saa head bossi ja keegi pole mulle sellist tunnet jätnud nagu Malcolm (Wilson)."

"Ma tõesti tunnen, et Malcolm võitleb minu tiimi jäämise eest väga kõvasti. Naudin temaga koostööd ja meeskonnaga samuti," lisas viiel aastal järjest MM-tiitli võitnud Ogier.