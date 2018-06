Ogier põhjendas, miks Neuville temast Sardiinias viimase päevaga möödus

Sardiinia MM-rallil ülinapilt Thierry Neuville'ile kaotanud Sebastien Ogier ütles, et andis viimasel võistluspäeval liidrikoha käest, sest polnud valmis nii palju riskima kui Neuville.

Ogier kaotas Sardiinias esikoha viimase kiiruskatsega, mille järel möödus Neuville temast 0,7 sekundiga. Hyundai esisõitja oli seejuures prantslasest kiirem viimase päeva kõigil neljal kiiruskatsel.

"Ma polnud selleks valmis, et riskida kõigega nagu tema (Neuville). Kui ma oleksin siin päris punktideta jäänud, kujunenuks MMi üldseis väga keeruliseks," avaldas Ogier põhjuse, miks ta viimasel võistluspäeval suuri riske vältis, kirjutab motorsport.com.

Ogier lisas, et Sardiinia ralli näitas M-Spordile kätte ka ühe kitsaskoha. "Nägime, et Hyundai töötas väga hästi rasketes tingimustes. Seega on meil, mille nimel tööd teha," rõhutas prantslane.

M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson tunnistas, et on kogu aeg arvanud, et 2013. aastal tema käe all sõitnud Neuville on võimeline heal päeval Ogier` alistama. "Tal kulus sellele tasemele jõudmiseks viis aastat, aga ärge muretsege, me tuleme tagasi tugevamana," sõnas Wilson.