Ogier pelgab uut hooaega: Tänak ja Toyota on hirmuäratav kooslus

Tänak sekkus tiitlivõitlusesse ka tänavu, ent pidi lõpuks nii Ogier' kui ka Thierry Neuville'i suhteliselt nappi paremust tunnistama. Uuel hooajal võib aga prantslasest suurmeistri sõnul minna teisiti.

"Tänak ja Toyota moodustavad hirmuäratava koosluse. Olen kindel, et nad on järgmisel aastal hirmkõvad, kui vaadata seda, kuidas nad selle hooaja jooksul tõusid," rääkis Ogier L'Equipe'ile.

Prantslane peab uuel hooajal harjuma uue autoga - ta siirdub M-Spordist Citroeni ridadesse. Toyota tiimibossi Tommi Mäkineni sõnul läks Tänakul laias laastus aega pool aastat, et uue sõidumasinaga täielikult harjuda. "Pärast kuut kuud oli ta tõeliselt muljetavaldav. Eeldasin, et ta on kiire, aga ma poleks osanud arvata, et nii kiire!" kiitis Mäkinen.