Ogier pärast esimesi testimisi Citroenis: ma pole autoga rahul

"Tööd on veel kõvasti vaja teha. Ma usun, et see on normaalne, et näed meeskonda vahetades erinevusi - positiivseid ja negatiivseid," rääkis Ogier wrc.com-ile.

"Mõnede erinevustega tuleb lihtsalt harjuda, teisi tuleb parandada. Töö juba käib."

Konkreetsemaks minnes tõdes prantslane, et tema C3 peaks kiirem olema rohkemates erinevates oludes. "See auto näitas eelmisel hooajal mõnedes tingimustes väga head kiirust, aga tulemuste ja minu mulje põhjal peab see auto mõnede teiste olude puhul kiirem olema. Peame seda parandama."

Kui Ogier vahetas meeskonda, siis teised põhilised tiitlisoosikud Ott Tänak ja Thierry Neuville jäid paika endistesse tiimidesse. "See annab neile võimaluse hooaja alguseks totaalselt valmis olla. Mina ei ole aga kindlasti veel 100 protsendi juures ning autoga rahul. Muidugi ootan, et see on väljakutse - aga samal ajal on see minu jaoks ka motivatsioon."