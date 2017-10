Ogier pakub Walesi ralli võitjaks tiimikaaslast, aga mitte Tänakut

Ralli MM-sarja liidri Sebastien Ogieri arvates on suurimad trumbid Walesi võidukihutamisel M-Spordi kolmanda piloodi Elfyn Evansi käes.

Põhjus on lihtne – Evansi autol on all Dmack rehvid, mis on spetsiaalselt välja töötatud Walesi niiske ja jaheda ilma jaoks. Juba testikatsel edestas Evans järgmisi 2,3 sekundiga.

„Kõik teame, et trumbid on Evansi käes,“ sõnas Ogier. „Dmack on keskendunud just Walesi ralliks. Samas tuleb keerulistes oludes finišisse jõuda sõltumata sellest, millised kaardid tal on.“

Ogier lisas, et õnneks ei konkureeri Evans MM-tiitli pärast. „Kui mina rallit ei võida, siis pole väga kurb, kui Evans võidab,“ ütles ta.