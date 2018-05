Ogier: oleks rumal Portugalis endast 110 protsenti anda

Viiekordne maailmameister Sebastien Ogier ei usu oma võimalustesse Portugali rallil "teepuhastajana" võidu nimel võidelda.

MM-sarja üldliider ütles intervjuus wrc.com-ile, et kuna ta peab MM-sarja üldliidrina reedel esimesena startima, on hiljem alustavatel konkurentidel eelis ning kaotatud aega ülejäänud kahe päevaga tagasi tegema hakata oleks temast rumal.

"Vahel pead olema kaval, kui sul pole esimesena startimise tõttu võimalik rallit võita. Oleks rumal sõita 110 protsendiga - seda vahet pole võmalik tasa sõita, avariioht on liiga suur. Minu kui meistritiitlit jahtiva piloodi jaoks oleks selline lähenemine rumal."

Ogierile võib homme abikäe ulatada vaid vihm. "Esimene katse ei tohiks olla väga hull, aga probleem tekib järgmiste katsetega - eriti Ponte de Limaga (4. katse) - need on väga kuivad ja lahtise kruusaga. Eelmisel aastal oli reede hommikul natuke niiskust, mis aitas mind, aga tundub, et sel aastal me seda ei saa," lisas ta.

Ogier juhib punktitabelis Thierry Neuville'i ees kümne ja Ott Tänaku ees 28 punktiga.