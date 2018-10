Ogier: nüüd on kogu pinge Neuville`i peal

Enne Austraalia rallit on Ogier`l 204 punkti, Neuville kaotab talle kolme ja Ott Tänak 23 punktiga.

Viiekordne maailmameister usub, et Austraalias esimesena stardijoonele asumine talle saatuslikuks ei saa. "Vahe esimesena ja teisena startimisel Austraalias on väga väike," arutles 34-aastane prantslane, vahendab WRC kodulehekülg. "Ma eelistan mõnepunktilist edumaad ja esimesena startimist."

"Kui sul on punktid olemas, siis sul on punktid olemas, kuid kui sa pead neid koguma hakkama, on olukord märksa keerulisem. Tal (Neuville'il) on küll väike stardipositsiooni eelis, kuid pinge on nüüd tema peal," lausus Ogier.

Prantslane lisas, et Austraalias võib ka ilm väga suurt rolli mängida: "Kunagi ei tea ette, võib-olla sajab seal hoopis vihma ja on väga keerulised olud."

Austraalia ralli peetakse 15.-18. novembrini.