Ogier nõuab WRC-sarjas reeglite muutmist

Hetkeseisuga on WRC-s reegel, et ralli esimesele täispikale võistluspäevale starditakse MM-sarja üldseisu alusel, mis sunnib liidreid kruusarallide ajal teistele teed puhastama. Kuna Loeb tegi tänavu kaasa vaid kolmel etapil, oli tal igal rallil suurepärane stardipositsioon, mis aitas ta Kataloonias ka võidule.

"Ma olen kindel, et kõik MM-sarjas täishooaega tegevad tippsõitjad on minuga sama meelt. Seda on frustreeriv vaaadata, et osad sõitjad tulevad mõnele valitud etapile teades, et neil on tagantpoolt tulija eelis ning nad jätavad meid varju. Ma ei tahaks sellist olukorda enam näha," sõnas Ogier Autospordile.

Varem oli sama arvamust avaldanud tänavuse hooaja teise kohaga lõpetanud Thierry Neuville.

Küsimusele, kas Ogier`d häirib just Loebi saadud eelis, vastas valitsev maailmameister: "Uskuge mind, ma oleksin tõesti õnnelik, kui ta liituks meiega ja teeks kaasa MM-sarja täisprogrammi. Mul ei ole midagi Loeb'i vastu, aga ma ütlesin ka Citröeni meeskonnale, et minu arust see ei ole normaalne, et meil on sõitjad, kes osalevad vaid mõnel etapil."

Citröen tiimiboss Pierre Budar ütles Autospordile, et nn külalisesinejate osalemine teeb WRC-sarjale vaid head. "Kindlasti ei tohi neile uksi sulgeda. See olukord tuleb kuidagi teisiti lahendada. Kui me võtame külalissõitja, siis peame korralikult valima, kus ta osaleb. Vahest peaks see ralli olema siis asfaldil," märkis Budar.

Neuville pakkus paar nädalat tagasi välja, et nn külalisesinejad stardiks alati esimestena. "Need vabakutselised peaksid igale etapile startima esimesena, et tingimused oleks vähegi võrdsemad," arvas belglane.