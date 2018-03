Ogier nimetas Mehhiko triumfi oma karjääri üheks parimaks

Autoralli MM-sarja üldliider Sebastien Ogier (M-Sport) ütles Mehhiko etapi võitmise järel, et tänavune triumf oli tema karjääri üks parimaid.

"Tegin siin tänavu oma kogu karjääri ühe parima esituse," sõnas õnnelik Ogier usutluses wrc.com-ile.

Prantslane tunnistas, et avapäeva kehva stardipositsiooni tõttu ta suurt edu ei lootnud. "Enne võistlust oli juba teada, et tuleb väga raske nädalavahetus. Teadsin, et hea tulemuse saavutamisks pean olema oma parimal tasemel," rääkis Ogier. "Ma ei mõelnud kordagi võidule, sest konkurentidel oli avapäeval iga kilomeetri kohta sekundiline eelis ja seda kaotust on hiljem raske tagasi sõita."

"Esimesel päeval tuli rahulikuks jääda ja kaotussekundeid võimalikult vähe koguda. Laupäeval, kui stardikoht oli parem, hakkasime ründama. Võtsime liidrikoha ja olen õnnelik, et suutsime viimase katseni endast maksimumi anda," lisas prantslane.

Punktikatsel rajapiirete rammimise eest saadud ajakaristuse on Ogier ja M-Sport vaidlustanud, lootes neli lisapunkti tagasi saada. Hetkel, kui need punktid on ära võetud, juhib Ogier MM-sarja nelja silmaga Thierry Neuville'i ees. Ott Tänak jääb maha 30 punktiga ja on kuues.