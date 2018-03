Ogier: Neuville on peamine konkurent MM-tiitlile, kuid kindlasti ei saa Tänakut unustada

Autoralli käimasolev MM-hooaeg on alanud Sebastien Ogier' ja Thierry Neuville'i dikteerimisel. Ogier'l on liidrina koos 56 silma ja Neuville'il teisena 52 punkti. Kolmandal kohal olev Andreas Mikkelsen jääb juba rohkem maha ning temal on kolme etapiga kogutud 35 silma.

Prantsusmaa meediaga rääkides tunnistas Ogier, et MM-tiitlit silmas pidades ongi Neuville tema suurimaks konkurendiks. Samas tõdes ta, et maha ei saa kanda ka Ott Tänakut, kellel on sel hooajal seni olnud ebaõnne. Eestlane on 26 punktiga praegu kuuendal positsioonil.

“Ühtegi sõitjat ei saa veel maha kanda, kuid võib öelda, et Thierry on sel hooajal minu peamine konkurent. Loomulikult peame tegema kõik võimaliku, et temast ette jääda. Siiski ei tohi me mingil juhul unustada aga Tänakut, kes tõestas juba eelmisel aastal, et ta on väga kiire,“ kiitis Ogier La Provence veergudel muulust tiimikaaslast.

Sel hooajal on teatavasti just Tänak suutnud võita kõige rohkem kiiruskatseid, kuid Rootsi ralli rikkus tema jaoks varajane stardikoht ja lumesadu ning Mehhikos sai saatuslikuks Toyota tehniline rike.

Järgmisena kavas olev Korsika ralli sõidetakse 5.-8. aprillini.

MM-sarja üldseis enne Korsika rallit:



1. Sebastien Ogier (M-Sport) 56 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 52

3. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 35

4. Kris Meeke (Citroen) 32

5. Jari-Matti Latvala (Toyota) 31

6. Ott Tänak (Toyota) 26

7. Esapekka Lappi (Toyota) 23

8. Craig Breen (Citroen) 20