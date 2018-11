Ogier' naine tegi kuuenda MM-tiitli võitnud mehele toreda üllatuse

Nimelt teatas Saksamaal telesaatejuhi ametit pidav Kaiser Ogier'le, et nad lähevad lihtsalt välja õhtust sööma - tegelikult ootasid meest aga tema sõbrad, kellega koos kuuendat tiitlit vingelt tähistati!

When your wife @AndreaKaiser tell you we are going out for dinner... and you end up with the best surprise ever to celebrate my @OfficialWRC title number 6! 🍾🏆🥳🎉🎊#BestWifeInTheWorld #Friends #ThankYou pic.twitter.com/PpFbvlSts8