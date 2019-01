Ogier: ma ei taha, et Lappi Citroenis minu heaks töötaks

"Üks asi on kindel: ma ei taha meeskonnas number üks staatust," sõnas Ogier Autospordile. "Soovin, et meil oleksid võrdsed võimalused, vähemalt senikaua, kuni mõlemal on võimalus tiitli peale heidelda. Kui ühel on šanss olemas, aga teisel mitte, siis on muidugi loogiline, et üks pakub teisele tuge, aga alustame ikkagi samalt pulgalt."

Ogier' sõnul on tal hea meel, et saab koos Lappiga töötada. "Ta on tore inimene ja andekas sõitja - ning ta toob meie meeskonda Toyotast ka huvitavaid nüansse."

Eelmisel hooajal vajas Ogier tiitli võitmiseks tiimikaaslaste Elfyn Evansi ja Teemu Sunineni abi, kuid seekord loodab prantslane ilma abita hakkama saada. "See ei olnud olukord, mis mulle oleks meeldinud ning ma ei taha nii uut aastat alustada. Minu eesmärk on iseseisvalt võita, nagu on suur osa minu karjäärist olnud."