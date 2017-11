Ogier lubab peagi tähtsa uudise avalikuks teha, Ford kaalub aina enam M-Spordi abistamist

Viiekordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier andis Prantsusmaa ajakirjale Le Point teada, et kavatseb lähiajal oma tulevikuplaanid avalikuks teha. Ogier sõnas, et uudiseid võib oodata juba järgmisel või ülejärgmisel nädalal.

Järgmisel nädalal kihutatakse 16.-19. novembrini Austraalia ralli ning Ogier sõnas, et parimal juhul saab juba enne seda asjad klaariks. Kui nii ei lähe, siis loodab prantslane, et ta saab uudise avalikuks teha vahetult pärast Austraalia rallit. Ogier on tõenäoliselt karjääri jätkamas M-Spordi ridades, kuid võimalik on ka Citroeniga liitumine.

“Ma ei saa veel oma otsust avalikuks teha. 2018. aasta läheneb aga kiiresti. Seetõttu olen valmis juba Austraalia ralli eel või vahetult selle järel oma otsuse avalikustama,“ sõnas Ogier.

Aina enam kirjutatakse meedia, et M-Spordi tiim võib tulevaks hooajaks saada rahalist tuge ka Fordi tehaselt. Kui asjad peaksid niimoodi minema, siis jääb Ogier tõenäoliselt M-Sporti.

Kui varasemalt on M-Spordi boss Malcolm Wilson ajanud asju Euroopas paiknevate Fordi juhtidega, siis nüüdseks on pöördutud juba Detroiti ja sealsete otsustajate poole. Seni on M-Sport saanud Fordilt küll tehnilist tuge, kuid nüüd loodetakse, et USA autofirma paneb rallitiimile alla ka suure pataka raha.

Motoring kirjutab, et Ford kavatseb taanduda rallikrossi MM-sarjast ja sealt üle jääv raha võidakse suunata just autoralli MM-sarja.

Ford osales tootjana autoralli MM-sarjas viimati 2012. aastal.