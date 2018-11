Enne kui suur kolmik – Sébastien Ogier, Thierry Neuville ja Tänak (järjekord peegeldab MM-sarja punktiseisu, mitte meeste kiirust) – Austraalias hooaja viimast lahingut pidama hakkas, toimus rallipargis nii mõndagi märkimisväärset.

Üksnes Ogier on nii kõva mees, et saab ajakirjanike nina ees ukse kinni lüüa. See tähendab, et M-Sport oli ainus, kes jättis ära kolmapäevase traditsioonilise meediatunni. Mõistetav, mängus on MM-tiitel ja viiekordne tšempion pidas targemaks keskenduda ja puhata. Ollakse ju Austraalias ning aklimatiseerumine pole lihtne.