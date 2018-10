Ogier kinnitas, et mingit kavaldamist homme ei tule: iga punkt on ülioluline!

Ogier`d lahutab enne homset liidrist Jari-Matti Latvalast 4,7 sekundit. MM-sarja juhtiv Thierry Neuville on viies (+12,7).

Kuigi varem on spekuleeritud, et ükski sõitja ei soovi hooaja viimasele etapile minna liidrina ja seega võidakse Kataloonia viimasel võistluspäeval hakata kavaldama, lükkas Ogier need kuuldused ümber.

"Loodan, et suudan temast (Neuville) ette jääda, see on meie peamine eesmärk," kinnitas Ogier. "Ma usun, et meelega punkte ära anda ei ole hea mõte. Muidugi ei taha keegi Austraalias teed puhastama asuda, aga praegu ei ole küll õige aeg mingiteks arvutusteks. Hetkel võitleb koguni kuus sõitjat selle ralli võidu nimel ja kõik me vajutame täiega."