Ogier kiitis tiimikaaslast ja nimetas kõige ohtlikuma konkurendi

"Ootan suure huviga temaga (Lappi) koos töötamist. Esapekka on tore sell ja paljulubav rallisõitja. Ta on juba näidanud vaatamata oma vähesele kogemustepagasile, et on kiire sõitja, kes võib rallisid võita," sõnas Ogier mullu Toyotas koos Ott Tänakuga kihutanud soomlase kohta, vahendab Rallit.fi.

Ogier usub, et Lappi hea sõiduvorm aitaks ka tal paremaid tulemusi saavutada. "Ta utsitab mind ja meeskonda kindlasti rohkem pingutama. Usun, et suudame koos suuri asju võita," lisas prantslane.

Suurimaks konkurendiks peab Ogier tänavu Toyota meeskonda, kuigi ka Hyundai on ohtlik. "Toyota on väga jõudsalt arenenud ja on väga tugev meeskond. Hyundai on pikka aega tipus olnud. Meeskondliku MM-tiitli arvestuses on konkurents väga tihe, kuid just see mind paelubki," lisas 35-aastane vanameister.