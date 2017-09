Ogier jätab M-Spordi pika ninaga, Mikkelsen lööb sõitjateturu segamini?

Autoralli MM-sarja järgmine etapp on kavas alles kuu aja pärast ning nii saab jätkuvalt spekuleerida meeste võimalike tulevaste töökohtade üle. Viimased spekuletasioonid viivad neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier'i Citroeni ridadesse.

Rallye-Magazin.de kirjutab, et Citroeni rallimeeskond otsustas 5.-8. oktoobrini kavas oleval Kataloonia rallil starti saata Kris Meeke'i, Stephan Lefebvre'i ja Khalid Al Qassimi. See tähendab, et Kataloonias ei pääse stardijoonele Saksamaal teise koha saanud Andreas Mikkelsen.

Sellest tulenevalt ongi liikvele läinud spekulatsioon, et Mikkelsen ei saa ka tuleval hooajal Citroeni ridades sõita. Kõige selle põhjuseks olevat aga Ogier. Nimelt kirjutavad sakslased, et neljakordne maailmameister on tulevaks hooajaks liitumas Citroeniga.

Ogier on viimasel ajal teinud meedias kõva kampaaniat, et Fordi tehas hakkaks taaskord M-Spordi meeskonda toetama. Kõik viitab aga sellele, et Ford ei ole rallimeeskonna toetamisest huvitatud ja see tähendab, et Ogier on samuti M-Spordist lahkumas.

Citroeni boss Yves Matton on varasemalt öelnud, et Kataloonia ralli saab olema 2018. aasta hooaega silmas pidades ülimalt oluline. Nii usutakse, et Mikkelsenile tulevaks hooajaks lepingut ei pakuta.

Kuna Lefebvre kihutab järgmisel aastal WRC2 sarjas, siis vajabki tiim täiendust ja ainuke lahendus olevatki Ogier. Endiselt olevat õhus ka võimalus, et mõnel rallil lööb tuleval hooajal kaasa ka Sebastien Loeb.

Mikkelsen Hyundaisse?

Siiski usutakse, et Mikkelsen tulevaks aastaks tööta ei jää. Esiteks jääks Ogier'i lahkumise järel M-Spordis üks koht täitamata, kuid praeguse seisuga olevat ülimalt reaalne, et norralane hakkab kihutama hoopis Hyundai ridades.

Mikkelsen on varasemalt juba Hyundai i20 WRC masinat testinud ning Rallye-Magazin kirjutab, et norralane võib tuleval hooajal välja vahetada Dani Sordo. Sordo on sel hooajal hoidmas MM-sarjas kokkuvõttes küll 5. kohta, kuid kriitikute hinnangul puudub hispaanlasel kiirus, mis võimaldaks tal võitude eest heidelda.

Lisaks on Hyundail suureks sihiks võita võistkondlik MM-tiitel ning selle saavutamiseks on vaja Sordost kiiremaid mehi.