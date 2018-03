Ogier ja M-Sport apelleerisid karistuse ning loodavad positiivsele otsusele

Mehhiko MM-ralli punktikatsel esialgu teise koha saanud, kuid finišieelses šikaanis rajapiirdeid ramminud ning seetõttu kümnesekundilise ajakaristuse saanud Sébastien Ogier loodab, et karistus siiski tühistatakse.

Autosport kirjutab, et Ogier ja tema meeskond M-Sport andsid karistuse vastu sisse protesti, millega loodetakse kaotsi läinud neli lisapunkti tagasi saada.

"Töötame selle kallal, sest see ei olnud kohe kindlasti tahtlik," sõnas Ogier Autospordile.

"Enne katset olin see mina, kes küsis selgitust - mis siis juhtub, kui auto vastu barjääri läheb? Olen alati esimene, kes võrdsete võimaluste eest võitleb ning tahtsin, et kõik oleks selge."

Kummastust tekitab asjaolu, et katse esimesel läbimisel klohmis Thierry Neuville oma masinaga kõiki kolme üles seatud barjääri ning sõitis šikaani sisuliselt sirgeks, ent pääses karistuseta.

"Ütlesin Julienile [kaardilugeja Ingrassia], et peaksime korraldajatele soovitama barjääride sisse vett panna, et need raskemaks muutuksid. Soovin, et oleksin seda teinud," kahjatses Ogier.

"Oleksime me siis sealt hirmus palju aega võitnud - olen kindel, et suudame telemeetriaandmete abiga tõestada, et see ajavõit võis olla üks kümnendik, maksimaalselt kaks. Kümnesekundiline karistus ei ole kindlasti sellega proportsionaalne."

Ogier'ga oli sealjuures nõus ka FIA ohutusdelegaat Michele Mouton. "Ma leian, et sõitja jaoks on kümme sekundit selle eest liiga suur karistus."