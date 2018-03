Ogier ja Loeb on mineviku pinged unustanud: "Meediale meeldis kui meie rivaliteet paistis välja sõjana"

Kaks prantslast, rallimaailma vägevad Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier, on unustanud vanad naginad. 2011. aastal, kui nad sõitsid koos Citroeni tehasetiimis, konkureerisid mõlemad MM-tiitlile ning mõistagi tagasi ei hoitud. Kõiges. Ka omavahelistes ütlustes.

Mehhiko ralli eel, kus üheksakordne maailmameister Loeb teeb tagasituleku MM-radadele, tunnistavad mõlemad mehed, et kunagine sõjakirves on maha maetud.

"Mineviku pinged polnud tegelikult nii suured kui välja paistsid," sõnab Loeb. "Meediale meeldis, kui meie rivaliteet paistis välja sõjana. Võitlesime mõlemad tiitli eest. See oli üks esimesi kordi, kui omasin sellise tasemega tiimikaaslast, mis tegi võitmise keeruliseks," tunnustab Loeb viiekordset maailmameistrit.

Omavahelistes suhetes keerulisel 2011. aastal võitis MM-tiitli Loeb, teine oli Mikko Hirvonen ja kolmas Ogier. Nii Loeb kui Ogier võitsid mõlemad viis MM-etappi, aga Loeb oli ülejäänu osas selgelt stabiilsem. Aasta lõpus vahetas Ogier meeskonda ühinedes Volkswageniga. Loeb sõitis täismahus kaasa veel 2012. aasta hooaja ja tõmbus siis MM-sarjast kõrvale.

"Mul on väga hea meel näha Sebastieni ja Danieli (toim - kaardilugeja Daniel Elena) tagasi. Minevikust on häid mälestusi palju enam võtta kui halbu. Meie vahel olid pinged, kui me mõlemad konkureerisime MM-tiitlile. Mootorispordis on palju sarnaseid näiteid, kus kõvad rivaalid pole just kõige paremas läbisaamises. Aga meievahelised pinged on minevik," kommenteeris Ogier.