Ogier avalikustas gaasipedaalimure, mis ähvardas temalt Monte Carlo ralli võidu röövida

Kui paljud fännid ja konkurendid eesotsas Thierry Neuville'iga arvasid, et Ogier üritab mõttemänge mängida, kui ta üle-eelviimaselt katselt naastes sõnas, et autoga on väike mure, siis prantslase sõnul oli asi tegelikult naljast või blufist kaugel.

Autosport kirjutab, et kui Ogier jala gaasipedaalilt tõstis, andis auto ikka 20 protsendi ulatuses gaasi edasi. Hoolimata sellest suutis Ogier viimasel katsel Neuville'i rünnaku tõrjuda ning 2,2-sekundilise edumaaga ralli võita.

"Üritasin pedaali sättida nii palju kui sain," sõnas Ogier. "Tõstsin seda nii palju, et 20 protsendist sai 10. See ei olnud ideaalne, aga andis mulle võimaluse punktikatsel võidelda. Kergendus oli pärast uskumatu, sealt see emotsioon tuli. Kui viimasele katsele läksime, siis me ei teadnud, mis juhtuma hakkab."

Prantslase sõnul on probleemi põhjus nüüdseks teada, kuid toona ei saanud teda isegi meeskond aidata.

"Teame nüüd, et selle põhjustas lolliks läinud sensor, aga ma kartsin, et asi laguneb üldse ära."

Citroeni tiimibossi Pierre Budari sõnul näris küüsi ka meeskond. "Meil ei olnud võimalik autost andmeid võtta ega midagi. Ainus asi, mida teha saime, oli neid telefoni teel aidata."

Budari sõnul töötab Citroen juba ka mootorivea kallal, mis põhjustas Esapekka Lappi katkestamise. "Ma ei ole selle üle üldse õnnelik, mis Esapekkaga juhtus. Peame probleemi põhjuse üles leidma - sama kehtib ka Sébastieniga juhtunu kohta."