Ogier avaldas põhjuse, miks ta just Citroeniga liitus

"Citroen on rallimaailmas viimastel aastatel elanud üle keerulisi aegu, aga sel aastal nägin tõesti soovi ja tahet mulle pakkuda seda taset, mis Citroenil mõned aastad tagasi oli - teha asju hästi või üldse mitte," rääkis Ogier L'Equipe'ile. "Eelnevatel aastatel jäi meile mulje, et nad teevad asju poole vinnaga."

Ogier' sõnul jäi talle vestlusest tiimipealiku Pierre Budariga väga hea mulje. "Need kõik on loomulikult sõnad - see üleminek vajab minult suurt usku, et kõik saab olema selline nagu mina tahan. Pierre suutis mind selles veenda."

Ogier käis mõned nädalad tagasi salaja - aga M-Spordi loal - Citroeni masinat ka testimas. "Nähes seda, et see auto on mõnedel rallidel eesotsas olnud, teadsin enam-vähem, millise potentsiaaliga see auto on. Nüüd sain aga asju ise tunda ja kogeda."