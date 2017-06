Ogier avaldas, mis tingimustel ta M-Spordis kindlasti jätkaks

Neljakordse autoralli maailmameistri Sebastien Ogieri sõnul sõltub tema jätkamine Malcolm Wilsoni juhitavas M-Spordi tiimis suuresti sellest, kas meeskond saab taha Fordi tehase toe.

Prantslane, kes hetkel WRC sarja juhib, on juba järgmise aasta lepingu osas alustanud läbirääkimisi mitme tiimiga. Ta ütles väljaandele Motorsport News, et M-Sport oleks tema esimene valik, kuid samas ahvatlevad teda tehasetiimide suuremad võimalused.

Ogier kardab, et M-Sport oma praeguse konseptsiooni kohaselt ei suuda varsti suurte tiimide arendustööga sammu pidada.

"Mõtlen juba järgmisele aastale ning pole saladus, et ma tahan jätkata heades tingimustes. Ma ei ütle, et preagu tingimused head ei oleks, aga ma tean, et M-Spordil üksinda pole pikemas plaanis ressursse, et tehasemeeskondadega võidelda," ütles ta.

"Kuid samal ajal meeldib mulle stabiilsus ning mulle meeldiks, kui Ford nõustuks meid lõpuks toetama ja me saaksime edasi koos töötada. Kui Ford taha tuleb, siis ma arvan, et ma jään."

"Muidugi tuleb oodata ja vaadata, mis tingimused oleksid, aga kui nad tulevad korraliku toetuspaketiga, peame me mõningaid asju arendama. See oleks mu esimene variant, aga loomulikult olen alustanud tööd ka teiste variantidega. Ma ei saa oodata oktoobri või novembrini nagu eelmisel aastal," lisas Ogier.