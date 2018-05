Nullile jäänud Tänak suutis õnnetust rallist hoolimata oma muljetavaldavat seeriat jätkata

Portugali MM-rallil punktita jäänud Ott Tänak suutis hoolimata juba teisel katsel katkestamisest jätkata oma vägevat seeriat - nimelt on eestlane nüüd 15 MM-rallil järjest suutnud vähemalt ühe katse võita.

Seeria päästis neljapäeva õhtul toimunud publikukatse, mille ajal Tänak konkurentidele tagatulesid näitas. Viimati jäi Tänak katsevõiduta eelmisel kevadel Korsikal.

Tänak on sealjuures endiselt ainsaks sõitjaks, kes on sel hooajal suutnud vähemalt ühe katse võita kõigil kuuel seni toimunud MM-etapil. Viiel etapil on seda suutnud Thierry Neuville ja Sébastien Ogier.