Neuville`i kaardilugeja kandis Tänaku tiitliheitlusest maha

Gilsoul ütles Belgia väljaandele Sportsactu, et eelmise Kataloonia etapiga liidrikoha loovutamine neile muret ei teinud. "See võib tunduda veider, kuid see pani mind isegi naeratama. Me ei pea Austraalias esimesena startima ja see pole ju sugugi paha," lausus Gilsoul, kes alustas Neuville`iga koostööd 2011. aastal.

Oma tiitlivõimalusi hindab kaardilugeja üllatavalt kõrgelt: "Ma arvan, et meie võimalus maailmameistriks tulla on 60%, Ogier`l on see 30 ja Tänakul 10%," tegi 36-aastane belglane julge ennustuse.

Enne neljapäeval algavat Austraalia rallit juhib Ogier Neuville`i ees 3 ja Tänaku ees 23 punktiga. Viimasel etapil on ühel sõitjal võimalik teenida maksimaalselt 30 silma (25 võidu ja 5 punkikatse võidu eest).