Neuville'i auto kallal tehti suurepärast tööd, belglane üritab eksimusi vältida

Hyundai meeskonna mehaanikud said tööga kiirelt ja korrektselt hakkama. Belglane ise tunnistas, et kõik on parimas korras ja ta üritab võimaluse korral püüda ka liidrikohal olevat Sebastien Ogier'd.

“Loomulikult oleks suurepärane, kui suudame Sebastien Ogier'i kinni püüda. Siiski ei taha me eksida ja kõike kaotada. Vaatame, millise tundega pärastlõunal sõidame ja mida suudame,“ sõnas Neuville lõunapausi ajal.

Brilliant coverage on #WRCLive of the fuel-tank replacement on @thierryneuville's car. Great work by the @HMSGOfficial mechanics - also by @abistephens, @richmillener and @GreensmithGus! 🇮🇹 @Rally_d_Italia • @OfficialWRC • #WRCjp • #WRC • #jumpinginthedust