Neuville tõsteti Portugali rallil kuuendalt kohalt neljandaks

Portugali ralli korraldajad otsustasid seitsmendal kiiruskatsel Jari-Matti Latvala tõttu aega kaotanud Thierry Neuville`i aega korrigeerida, mis tähendab, et Hyundai sõitja tõusis esikolmiku kannule.

Kuna Latvala tegi seitsmendal katsel avarii ega saanud seejärel enam täiskiirusel sõita ja Neuville jäi tema taha õnnetult lõksu, vähendati Hyundai sõitja esialgne 19,1-sekundiline kaotus katse võitnud Dani Sordole 7,5-le sekundile.

Üldarvestuses tähendab see, et Neuville on nüüd neljandal kohal, kaotades liider Ott Tänakule 11,1 sekundiga. Teisel kohal on Sordo (Hyundai) 4,6-sekundilise kaotusega, kolmas Sebastien Ogier (M-Sport, +5,0).