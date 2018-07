Neuville sai roolis telefoni näppimise eest FIA-lt rahatrahvi

Autoralli MM-sarja liider Thierry Neuville sai Soome rallil roolis telefoni näppimise eest rahvusvaheliselt autoliidult FIA-lt 2000 eurot trahvi.

FIA võttis belglase vahele pardakaamera video põhjal. Rikkumine leidis aset ülesõidul enne 20. kiiruskatset.

Lisaks kohe tasumisele kuuluvale 2000 eurole sai Neuville sama suure tingimisi trahvi ehk peab järgmise sarnase intsidendi korral 2000 eurot välja käima ilma pikema uurimiseta.

Videot näidati ka Neuville'ile endale, kes ütles kohtunikele, et tahtis videot teha kaunist loodusvaatest ega andnud endale aru, et teeb midagi keelatut. Ta lisas, et ei postitanud videot sotsiaalmeediasse, kuid saatis selle oma sõpradele.