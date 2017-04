Neuville sai konkurentide ebaõnne tõttu viimaseks päevaks turvalise edumaa, Tänak kulges rahulikus tempos

Autoralli MM-sarja hooaja neljandat etappi Korsikas juhib kahe võistluspäeva ehk üheksa kiiruskatse järel belglane Thierry Neuville.

Neuville oli esikolmikust ainus, kes suutis tänase nelja kiiruskatse jooksul probleeme vältida. Päeva liidrina alustanud Kris Meeke katkestas tehniliste probleemide tõttu pärast kuuendat kiiruskatset, Ogier' kaotas erinevatel põhjustel aega nii päeva alguses kui lõpus.

Ott Tänak jätkab rallit pärast eilset katkestamist superralli-süsteemis ning kulges täna rahulikus tempos, et homseks powerstage'iks jõudu hoida.

Homme on kavas kaks kiiruskatset kogupikkusega 64 kilomeetrit.

Üldseis teise päeva järel: 1. Thierry Neuville (Hyundai); 2. Sebastien Ogier (M-Sport) +38,9; 3. Daniel Sordo (Hyundai) +57,7, 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1.09,4; 5. Craig Breen (Citröen) +1.12,2; 6. Hayden Paddon (Hyundai) +1.43,8.... Ott Tänak (M-Sport) +15.12,6.

Teise päeva kiiruskatsed:

5. kiiruskatse (48,71 km): Thierry Neuville naaseb esikohaheitlusse, võttes võimsa katsevõidu. Belglasele järgneb üllatuslikult Juho Hänninen (+4,7), kes jätkab sarnaselt Tänakule superralli-süsteemis. Kolmas on üldliider Kris Meeke (+8,8). Tänaku mootorist voolab õli välja ja eestlane kaotab parimale 47,9 sekundit.

5. kiiruskatse: 1. Neuville, 2. Hänninen +4,7, 3. Meeke +8,8, 4. Ogier +14,9, 5. Sordo +15,1, 6. Breen +18,4... 10. Tänak +47,9.

6. kiiruskatse (17,27 km): Liider Meeke jõuab küll kiiruskatse finišisse, ent tema autost tuleb palju suitsu. Veidi hiljem kinnitab Citröen, et britt ei saa tehniliste probleemide tõttu rallit jätkata. Üldliidriks kerkib Neuville, kes võtab teise järjestikuse katsevõidu.

6. kiiruskatse: 1. Neuville; 2. Sordo +2,2; 3. Hänninen +3,3; 4. Paddon +4,6; 5. Tänak +6,6; 6. Latvala +7,1.

7. kiiruskatse (48,71 km): Ogier', kellel on ralli jooksul on palju probleeme auto seadistusega, saab nüüd masina korralikult tööle ja võtab kindla katsevõidu. Järgnevad Latvala (+5,0) ja Neuville (+6,0). Neuville jätkab ralli liidrina, kuid vahe Ogier' ees on nüüd vaid 2,2 sekundit. Tänak saab katselt kirja seitsmenda aja (+25,1).

7. kiiruskatse: 1. Ogier; 2. Latvala +5,0; 3. Neuville +6,0; 4. Sordo +15,2; 5. Breen +15,7; 6. Paddon +21,3; 7. Tänak +25,1.

8. kiiruskatse: Ogier'l on probleeme hüdraulikaga ja prantslane kaotab parematele üle poole minuti. Neuville teenib juba päeva kolmanda katsevõidu, järgnevad Daniel Sordo (+3,2) ja Jari-Matti Latvala (+3,6). Tänak (+4,1) sõidab välja neljanda aja.

8. kiiruskatse: 1. Neuville; 2. Sordo +3,2; 3. Latvala +3,6; 4. Tänak +4,1; 5. Breen +6,2; 6. Paddon +7,1... Ogier +36,7.