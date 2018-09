Neuville ründas Tänakut: Saksamaal kutsus ta mind õnnelikuks värdjaks. Vaadake, mida ta nüüd ise tegi!

Mäletatavasti oli Tänak Saksamaa rallil nördinud, kui ta ise oli kindla võidu poole liikumas, ent Dani Sordo ja Jari-Matti Latvala ebaõnn Neuville'i neljandalt kohalt viimasel päeval teiseks kergitas.

"Ta kutsus mind Saksamaal "f*cking bastardiks", väites, et mul oli kõvasti õnne, et suutsin teisena lõpetada, kuigi ei olnud väga kiire," sõnas Neuville Le Soir'le. "Türgis ei olnud tal endal üldse kiirust, ometi on ta tagasi tiitlimängus."

Seejärel võttis belglane ette ka Sébastien Ogier' tegemised. "Ma juhin endiselt MM-sarja, aga ainult seetõttu, et Ogier ei kasutanud meie katkestamist ära. See on ainult tema viga. Minu puhul mängisid mehaanikud mulle esimest korda hooaja jooksul mäkra, Ogier võttis aga taas punkti tiimitaktika abil. Nii on meil keeruline..."

Lisaks sellele pakub Neuville, et kuna Ogier ja Tänak olid mullu tiimikaaslased ning saavad siiani hästi läbi, võib prantslane hakata eestlast abistama. "Olen kindel, et niipea kui Ogier saab aru, et tal enam tiitlivõimalusi ei ole, teeb ta kõik, et Tänakut aidata. Seb pole kunagi varjanud, et ta on Oti austaja - mõnikord ehk isegi seetõttu, et mulle ninanipse visata."

Ogier' ja M-Spordi taktikamängud tõestavad Neuville'i sõnul vastaste mentaalset nõrkust. "Ma leian, et see tähendab, et ta ei ole olukorraga sugugi rahul. Kui hakkad niimoodi mängima, ütleb see, et kardada, et ei suuda oma võimete abil võita."