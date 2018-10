Neuville pakatab enesekindlusest: mina juhin, kõik on minu kätes

Kuigi Neuville piirdus Walesi rallil viienda kohaga ja oli punktikatsel neljas, säilitas ta kahe viimase etapi eel liidrikoha. Belglasel on nüüd 189 punkti, tiitlikaitsja Sebastien Ogier (M-Sport) jääb temast maha 7 ja Ott Tänak (Toyota) 21 silmaga.

"Andsime endast sel nädalavahetusel kõik," sõnas Neuville võistluse järel, vahendab belglaste Nieuwsblad. "Pärast laupäevast sõiduviga ei saanud me enam poodiumikoha eest võidelda, pühapäeval olime aga mängus tagasi. MM-tiitli heitlus pole kaugeltki lõppenud - pinge Sebastieni, Oti ja minu vahel läks isegi suuremaks. Kuigi ma tahaksin, et edumaa oleks suurem, ei saa me jääda mõtlema sellele, mis on viimastel rallidel juhtunud. Peame end viimasteks etappideks kokku võtma ja võitlusesse minema. Kõik on meie endi kätes," lisas belglane optimistlikult.

Kataloonia ralli kihutatakse 25.-28. oktoobrini, hooaega lõpetav Austraalia etapp toimub 15.-18. novembrini.