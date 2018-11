Neuville nõuab Hyundailt paremat masinat: muidu pole meil Tänaku vastu mingeid võimalusi!

"Mõistagi, kui me kiiruse ja esituste osas sammu edasi ei tee, pole meil Tänaku ja Toyota vastu mingeid võimalusi," tunnistas Neuville väljaandele Autosport.

Belglane rõhutas, et ka tema tiimikaaslased peavad oluliselt tugevamalt sõitma hakkama. "Olin tänavu suure osas ajast täiesti üksinda. Selle aasta põhjal on hästi näha, et teistel meeskondadel oli oma sõitjatele tugev tugi, kuid mul mitte. Mõistagi mõjutab see ka võistkondlikku arvestust oluliselt," lisas Neuville.

Hyundai tiimijuht Michel Nandan möönis, et meeskonnal on vaja uue hooaja eel suur töö ära teha. "Ma ei tea, mida nad (Toyota) arenduses välja mõtlevad, kuid kõik näevad selle kallal vaeva ning meie asi on kiirustada ja vahe tasa teha."

"Meil oli Austraalias Neuville`i masinal uus mootor - sellel oli silindripea osas uus spetsifikatsioon - ja nüüd peame seda jätkama ja tegema veelgi enam tööd," lisas Nandan. "Meil on palju asju käsil. Talvel teeme tööd nii mootori, jõuülekande kui vedrustuse osas."

Hispaania väljaande ASi teatel on Hyundai otsustanud Dani Sordoga lepingut pikendada, kuid ametlikult pole seda veel kinnitatud. Selgusetu on ka, kuidas jagunevad etapid Andreas Mikkelseni ja Hayden Paddoni vahel, kui viimane muidugi üldse Hyundaiga lepingut pikendab.