Neuville lubas lõpuni võidelda, Ogier läheb kohta kaitsma

Kuna Sebastien Ogier hoiab hetkel 6. kohta, edestades Neuville`i ligi minutiga, on tiitlikaitsja virtuaalses edetabelis Neuville'i seitsme punktiga edestamas.

Belglane ei taha vaatamata keerulisele olukorrale tiitliheitlusest loobuda. "Vaatame, mis edasi juhtub. Kui võimalik, proovime ühe koha võrra tõusta. Seejärel saame vaid oodata ja jälgida, mis juhtub. Kunagi ei tea ju ette. Maailmameistriks tõusta tundub keeruline ülesanne, aga alla me igatahes enne lõppu ei anna," sõnas Neuville.

Ogier ütles, et pühapäeval on nende eesmärk selge: "Kõige tähtsam on jääda Thierry`st ette. Hetkel meile punktidest piisab, seega läheme kohta hoidma. Me ei pea riske võtma."

Laupäevase võistluspäeva järel on Neuville langenud MM-sarja virtuaalses tabelis kolmandaks. Kui ralli lõppeks praegu, oleks Ogier'l 212, liidrikohal sõitval Ott Tänakul 206 ja Neuville'il 205 punkti. Seejuures punktikatselt on veel võimalik teenida maksimaalselt viis silma.